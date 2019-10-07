女神Angelababy(楊穎)與男神黃曉明結婚4年，育有1子「小海綿」，而自公開戀情開始便不吝放閃的兩人，近來卻因故頻傳婚變，也鮮少公開同框互動，雖夫妻倆屢屢否認，然昨Angelababy現身機場，卻被發現手上沒婚戒，又神情憔悴爆瘦，再度掀起議論。

Baby應邀擔任《釜山電影節》的頒獎嘉賓，昨搭機時雖因素顏而戴了口罩，露出的雙眼卻難掩憔悴，看起來頗為疲憊，還被發現悄悄摘下婚戒，而晚間她換上黑色禮服出席電影節，斜肩剪裁讓她肩頸露出，襯托Baby的優雅氣質但也讓她的真實身材現形，不只手臂過分纖細，連胸骨都一根根突出，清晰可見，整個人似乎又瘦了，粉絲因此很擔心她是否健康出問題。

而Angelababy爆瘦加上悄悄摘了婚戒，再度掀起外界對她與黃曉明婚姻狀況的好奇心，然粉絲對於揣測夫妻倆婚變的傳聞卻相當不悅，怒為偶像挺身而出，直呼不是每件事都跟婚變有關，「不戴婚戒也很正常好嗎？」、「有活動不能摘了嗎？」，力挺Baby到底。

(中時電子報)