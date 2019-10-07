中火違規排放廢水「硼」超標，台中市府不排除針對5到8號機組勒令停工。（黃國峰攝）

中火違規排放廢水「硼」超標，直接排放大肚溪出海，台中市府不排除針對5到8號機組勒令停工，會不會影響供電？台中市府新聞局長黃國瑋7日強調，環保與缺電問題是大家非常關心的人，今年現階段到目前為止，全台灣有沒有缺電，這樣的狀況大家心裡都有數，但環保就是每天大家都有感，比如說像空汙來了，台中很多人都會有感，希望中火與台電，一定要尊重中部人的心聲。

黃國瑋說，中火部分1到8號機組使用的期限，都已經超過20多年了，發電量又是高雄興達電廠的兩倍半以上，中火排放的廢氣也都比高雄興達電廠超出他們的排放廢氣，他以老爺車比較，以中火為4000西西的老爺車為例，高雄興達電廠是2000西西的老爺車，現在高雄興達電廠都可以提前除役，為什麼中火就不能提前汰舊換新？

「中火或台電一直用缺電這樣的帽子，扣在我們中部人身上，實在是比較不公平！」黃國瑋強調，「而且這有點像緊箍咒，我們聽了真的是頭很痛」，環保跟缺電這個問題是大家非常關心的人，今年現階段到目前為止，全台灣有沒有缺電，這樣的狀況大家心裡都有數。

台中市環保局長吳志超強調，市府從今年1月開始，對於重大汙染源強力稽查，台中市府成立跨科室的稽查小組，甚至跨局處，不管是從空汙還是水汙，全方位的稽查。

台中市衛生局長曾梓展提出警示，中火違規排放的水汙染「硼」，如果在人體裡面的話，一般在動物實驗裡面，最主要是男性的生殖器官有影響，如果是有懷孕的婦女，也可能會有體重過輕，或者是畸形的可能性，恐對呼吸道、腸胃道還有內臟器官都會有一些損傷。

(中時 )