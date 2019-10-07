網紅閃亮亮曾因掌聲片外流知名度大開，好身材更受封「紅豆餅女神」，近日她和男友黃包包一起去吃火鍋，水滴巨乳「撐爆細肩帶」！引來不少網友按讚留言「最狂男友視角」。

黃包包（左）與閃亮亮（右）。（圖／翻攝自閃亮亮IG）

閃亮亮與黃包包經歷性愛片外流風波後，感情一樣堅定，閃亮亮也在貼文處寫下：「這個世界不會因為有我而變得不一樣，但我的世界是因為有你 而變得不一樣。你可以看穿我的逞強，也可以保護我的脆弱，會在我的眼淚掉下來之前，就用大大的手掌捧著我的臉。會在我受到委屈的時候，把我的頭按在你的胸口，告訴我在你的面前永遠都不需要偽裝堅強告訴我：『就算所有的人都不要妳，妳都還有我。』」

黃包包（左）與閃亮亮（右）。（圖／翻攝自閃亮亮IG）

閃亮亮也對黃包包說：「謝謝你愛我，我喜歡和你在一起的感覺，喜歡把頭倚在你的身上，喜歡輕輕地摸摸你的臉，喜歡把你緊緊的抱住，緊緊的貼在一起，在外人看來我們是那麽的甜蜜幸福。一週年快樂包包兒，謝謝你，我的另一半。」

(中時電子報)