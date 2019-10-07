警方查扣刀械棍棒等武器。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

31歲李姓男子自稱四海幫海湖堂大哥，日前揪眾擄走1名鄭姓靈骨塔富商，將他強行拘禁、勒索1300萬元，事後還逼他簽下1500萬元本票才放人，警方日前逮捕李嫌在內的9名幫眾，依恐嚇取財李因惡行重大有逃亡之虞，與另3名手下遭士林地方法院羈押禁見。

靈骨塔富商遭擄人勒贖1400萬，警方破案。(警方提供/陳鴻偉台北傳真)

大同警分局指出，李嫌日前聽說鄭姓商人最近賺錢，7月間以談生意為由前往鄭的公司，但卻帶著大批手持槍械、棍棒的幫眾，鄭一時害怕，從保險箱拿出860萬給李，但李不滿意，仍將他強行押走，先帶至內湖陽光街某停車場，後再帶至汐止1家汽車旅館。

鄭被迫打電話給家人，誆稱「賭輸錢急需還債」，讓親友再簚出540萬元，李最後還要鄭再寫下3張總額1500萬的本票，在次日9時才放對方離開，總計拘禁鄭男11小時。

大同警方經循線追查，發現李嫌在今年2月，將1名被害人蒙眼、綑綁，再帶至山區毆打，逼被害人交出財物。日前兵分多路前往雙北各地區，逮捕李嫌及8名手下，查扣開山刀、彈簧刀、道具槍、球棒等證物，全案並依恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪送辦，李嫌及3名手下訊後更遭法院羈押。

(中時 )