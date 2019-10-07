興建於1980年代的北投浩然敬老院致中、致和二棟大樓，被檢測出疑為氯離子超標的海砂屋，社會局也正推動改建計畫，但上午市議會民政委員會前往會勘，市議員李慶元發現檢測報告中致和樓的各樓層的氯離子鑑驗結果差異過大，其中地下室完全合乎標準，但三樓卻超標超過13倍，要求院方另邀學術單位重新檢測。院方表示將委請學術單位針對這幾個地點檢測，確認「致和樓」是否確實屬於危樓，再談改建事宜。

台北市議會民政委員會7日上午由第一召集人應曉薇、第二召集人陳怡君及市議員李慶元、周威佑、候漢廷等人前往北投浩然敬老院考察，由於院內的致中、致和二棟建築被檢測為高氯離子含量的海砂屋，應曉薇等人都要求院方儘速提出改建計畫，也希望能早日完成，讓入住的老人家有的安全的居住環境。

市議員李慶元則指出，根據院方委託包商檢測發現，2樓部分氯離子含量每平方公尺高達4.0281公斤，4樓3.1779、5樓3.2894，但離奇的是1樓卻僅有0.0441，整體檢驗結果差異超過13倍以上。

李慶元認為，如果氯離子含量超標這麼多，致和樓的樓板早就該垮了，但今日根據目視檢測來看，卻沒有發現到樓板損毀剝落情形，他也要求院方應委請其他學術單位以合國家標準方式，針對這幾處超標的減重新檢測，釐清致和樓是否確為危樓，再談是否改建。

浩然敬老院長童富泉表示，將會依照議員要求另請公正單位檢測，另也希望議會支持改建案。

童富泉指出，目前浩然敬老院計畫將院內長者先行遷移到廣慈基地中繼住宅後，將現址致中、致和樓拆除改建，根據樓地板面積估算建經費逾10億元。

北市社會局長陳雪慧表示，浩然敬老院將以多功能目標改建，未來新院區將會把托幼、托老需求納入考量。

(中時 )