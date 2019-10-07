通用與工會談判惡化 罷工進入第4周 13:482019/10/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國汽車工人聯合會（UAW）與通用汽車（GM）的勞資談判在上周末不但未有突破，甚至轉向惡化，使得通用員工罷工進入第4周，寫下該車廠將近50年最長罷工行動。 UAW工會負責通用部門的副主席狄特斯（Terry Dittes）痛批，通用所提出的最新內容，根本是先前UAW已否決的提案再作小幅修改而已，他表示對通用失望至極，「協商已轉向惡化。」 這場罷工將是通用自1970年以來最長紀錄，當時通用勞工共罷工67日。 (工商 ) #通用 #罷工 #汽車 #工會 #協商 也許您會感興趣 推薦閱讀 投行看衰 蔚來汽車連八跌 04:102019/10/03 全球財經 操盤心法－聚焦貿易協商，短線偏震盪行情 04:102019/10/03 證券．權證 日車殺手光環褪 韓汽車業瀕臨崩潰 09:512019/10/03 財經 富邦金旗下證券、期貨 與工會續簽團體協約 18:532019/10/03 財經 中止連八跌 蔚來汽車逆勢強彈逾20％ 04:102019/10/04 全球財經 柳營職災勞工經濟困難 勞工局與5總工會贈慰問金 18:592019/10/04 生活 中市職業總工會慶雙十 中市府：繼續做勞工朋友後盾 18:482019/10/05 生活 2020後 陸將加速推兩制協商 04:092019/10/06 兩岸新聞 通用大罷工衝擊經濟 04:092019/10/06 專題周報 約旦最長公部門罷工落幕 10萬教師返校上課 11:542019/10/06 國際 國際熱門新聞 她說 免彈劾罷黜 川普會為這下台 - 國際 猛撈錢！美媒曝 川普身邊人馬施壓這國圖利 - 時事 對川普不耐了？傳陸貿易談判轉硬 不同意這2關鍵 - 國際 北京期待川普連任 有3大理由 - 國際大事 - 中國時報 陸銀行家港遭爆打 對岸網民怒了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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