美國汽車工人聯合會（UAW）與通用汽車（GM）的勞資談判在上周末不但未有突破，甚至轉向惡化，使得通用員工罷工進入第4周，寫下該車廠將近50年最長罷工行動。

UAW工會負責通用部門的副主席狄特斯（Terry Dittes）痛批，通用所提出的最新內容，根本是先前UAW已否決的提案再作小幅修改而已，他表示對通用失望至極，「協商已轉向惡化。」

這場罷工將是通用自1970年以來最長紀錄，當時通用勞工共罷工67日。

(工商 )