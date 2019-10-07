北韓漁船今天與日本水產廳漁業取締船發生碰撞後沉沒，北韓船員約20人全數落海，日方出動多艘船隻與航機搜救，目前已知救起10多人，搜救工作持續進行。

日本放送協會（NHK）、日本讀賣新聞報導，這起碰撞大約發生在上午9時過後，日本水產廳漁業取締船排水量約1300噸，北韓漁船在碰撞後大約在上午9時30分沉沒；漁船上乘員約有20人，目前似乎已有10多人被救起。水產廳漁業取締船無人落海，也無人受傷。

這起事故是在日本水產廳要求北韓漁船離開日本專屬經濟區（EEZ）時發生的，事發海域是被稱為日本稱為「大和堆」的優良漁場附近。

事發現場位於日本石川縣能登半島西北方約360公里處海域，應屬日本專屬經濟區。上午11時30分時的天候為陰天，浪高約1.5公尺、海水溫度約攝氏19.6度。

日本政府上午10時已在首相官邸危機管理中心下設置情報聯絡室，負責情報蒐集等工作；第9管區海上保安總部也設置對策室進行情報蒐集。

第9管區海上保安總部表示，已出動事故周邊海域的海上保安廳巡邏船及發生碰撞的水產廳漁業取締船等共7艘船隻，加上航機及直升機各一架，趕赴事發海域進行搜救工作。

對進入這個海域違法進行捕撈的外國漁船，水產廳漁業取締船都會進行警告，要求違法外國漁船離開。水產廳表示，漁業取締船上午發現北韓漁船後，先用廣播警告，在要求漁船離開EEZ後，雙方船隻就發生碰撞。

日本政府相關人士表示，有關疑似北韓籍船隻的船員被救起後，將暫時轉送進日本。

因為這艘疑似北韓籍的船隻可能涉違法進入日本EEZ捕撈，預料相關人員將接受日方偵訊。

日本產經新聞報導，大和堆是日本海少有的優良漁場，日本石川縣、山形縣、北海道及青森縣等漁民，都會前往大和堆捕撈魷魚。日本方面從2016年秋天左右開始，確認北韓漁船會前往該海域違反捕撈。

日本海上保安廳從2017年7月開始派遣巡邏船前往大和堆，並與水產廳合作負責驅趕北韓漁船，但也因此激化北韓漁船的反抗。

日本公務船過去也曾與北韓漁船發生擦撞，甚至發生北韓漁民持步槍對著日本公務船的情況。

(中央社)