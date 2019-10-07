台北市士林區葫蘆公寓海砂危樓都更案延宕約10年，日前還被爆出負責都更案的鼎鉅建設負責人連康鈞，遭住戶向媒體指控，到現在不但危樓沒拆，仍持續利用都更案對外募資，連康鈞打破連日沉默出面呼籲，「希望檢調快來查，還我清白。」

鼎鉅建設負責人連康鈞為了化解外界疑慮，特別親自出面喊冤，駁斥他有利用台北士林葫蘆公寓都更案吸金，也公開呼籲檢調立即介入調查，以還他清白。

連康鈞也拿出大批相關資料示人，他強調，「為了這件都更案，公司已投入6000多萬。鼎鉅公司未從地主身上牟利，或拿地主的土地借貸。投入這麼多錢，付出這麼多心血卻被有心人士阻撓，我希望檢調立即介入調查。」

連康鈞也說，「這些都是黑道要介入都更，所以對外放話刻意抹黑他，我已經將所有證據準備好，會立刻去向檢調單位檢舉報案，更希望調單位務必查明事情的來龍去脈。」

連康鈞同時強調，鼎鉅建設於2016年間投入葫蘆公寓都更案，10年都更及海砂危樓並非鼎鉅建設造成，而是經由鼎鉅建設努力，才讓這件都更案進至都更審議委員會審查，在重建將見曙光之際，卻有人故意放話指控，阻擾北市都市發展，實在令人遺憾。

(中時電子報)