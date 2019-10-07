萌娃時裝日，所有小朋友們經過家長用心妝點，各個都呈現不同國旗裝扮，還有小朋友戴上國旗鋼鐵人面具，準備組個「愛國者聯盟」。（王昱凱攝）

小朋友手捧《三民主義》自製書，內含國歌歌詞，讓大家逐字唱誦時，能夠看著歌詞大聲唱出。（王昱凱攝）

提前歡度國慶日，花蓮市立幼兒園於7日舉行「萌娃走秀，國慶時裝日」活動，小朋友由家長們以國旗元素融入服裝中，奶聲奶氣的唱著國歌，認真聆聽老師講述國慶日由來，並於伸展台上大秀自己獨特穿搭，花蓮市長魏嘉賢也到場與孩子們一同走秀，展現市長爸爸十足的親和力。

花蓮市幼兒園全員一大早便忙的不可開交，教師帶領著大、中、小班的幼童們逐字唱誦國歌，安排故事時間，為小朋友們帶來國慶故事，小朋友們一愣一愣的聽著國父革命創國的偉大事蹟，露出似懂非懂的可愛神情。

小朋友活力四射的喊著「中華民國生日快樂！」，各個穿著都十分別出心裁，孩子們也開心表示，是爸媽還有阿嬤幫他們打扮的，衣服出現大量國旗圖案，以紅、藍、白三色為基調，展現了原民風、運動風、淑女風等穿著風格。

伸展台上孩子們笑的燦爛，擺出最有自信的姿勢，有的以國旗鋼鐵人面具亮相，有的則拿著青天白日圖樣的盾牌，化身「中華民國隊長」，還有小朋友捧著《三民主義》自製書，打開內含國歌歌詞，一旁「信民主、得永生」字樣，也讓大夥哈哈大笑。

魏嘉賢頭戴國旗米奇造型髮窟，牽著孩子們一同走秀，親和力十足的模樣，孩子們也稱呼他為「市長爸爸」，使家長與孩子們留下深刻印象。

(中時 )