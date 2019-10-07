韓國瑜競選辦公室今大動作對資深媒體人黃光芹提提出7條妨害名譽告訴。這已是國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬二波開告後，第三波正式提告。背後顯示韓國瑜夫婦已合體，對抹黑和不實指控不再愛與包容，要抹黑者付出該付出的代價！而本報也統整韓國瑜和李佳芬至今以來開告的紀錄。

今年9月，李佳芬先進行第一波開告，提告對象就是先前惡意明顯誹謗的名嘴鄭佩芬、台灣世代智庫執行長洪耀南、高雄市立委參選人吳佩蓉等人。李佳芬提告鄭佩芬、洪耀南等人是因之前農舍爭議遭到不實抨擊，而吳佩蓉則爆韓國瑜用競選經費住高檔飯店，且提出質疑可能是李佳芬入住，當時韓陣營要求吳道歉，否則提告。

第二波提告則在稍後的9月23日，李佳芬委託律師再告媒體，包括年代新聞主播張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫及相關報導的記者多人，律師團認為被告對於許多新聞未加以查證，是惡意的加重誹謗、公然侮辱及妨害名譽，未來還會對於繼續黑韓的媒體提告。

不過早在8月時，韓國瑜就已對黃光芹和民進黨前立委賴坤成提告，韓國瑜競選總部表示，對於名嘴黃光芹、賴坤成多次在大眾媒體及公開場合汙衊國民黨總統參選人韓國瑜發表毫無事實憑據的言論，除了提出最強烈的抗議，也決定正式委託律師提告妨害名譽。

接著就是今日再度針對黃光芹臉書的七篇文章，正式提出黃涉犯加重誹謗、公然侮辱等罪嫌，提起妨害名譽告訴，包括公然侮辱4件、加重誹謗3件，共提告7案。

(中時電子報)