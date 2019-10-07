台中市新聞局長黃國瑋（右起）、環保局長吳志超、衛生局長曾梓展7日公布檢測數值，他強調，中火一年5次違規已屬情節重大違規。（盧金足攝）

台電表示，台中市環保局在廢水處理廠尚未落成之際進廠檢測，令人遺憾。（黃國峰攝）

硼汙染超標該不該開罰？台電與台中市府各說各話！台中電廠7日表示，環保署今年3月將「硼」公告為2020年起納入發電廠必須檢測申報新增項目，台電5月起配合硝酸鹽氮改善工程，推動新建廢水處理廠改善設計規畫，同步加強硼處理能力，環保局卻在廢水處理廠尚未落成之際進廠檢測，令人遺憾；市府表示，2017年2月環保署公告電廠放流水質標準，硼即列在其中，公告日即實施沒有緩衝期。

台電專業總工程師兼發言人徐造華表示，廢水排放之新標準公布後，業者改善需要時間進行，環保署公告為2020年起才開始納入發電廠必須主動申報的新增項目。

台電指出，今年5月已配合硝酸鹽氮改善工程，加速推動新建廢水處理廠之改善設計規畫，其中亦同步加強硼的處理能力，所有項目的改善計畫書皆已於今年5月9日提報台中市環保局審查，並依據計畫內容全力趕辦中。

徐造華強調，依照前述改善計畫，廢水處理廠預定今年底完工運轉，環保局明知新增申報項目之規定尚未開始施行，廢水處理廠亦尚未完工，卻選在9月19日至中火取水樣，檢測結果超標本即無法避免，台電對此刻意作法深感遺憾。

台電表示，中火廢水處理廠「除硼處理工程」，預計10月底完成土木工程、設備安裝預計於11月底完成，依時程推估，12月初可開始進行廢水處理功能測試，預定12月底上線處理；為確保中火廢水處理廠改善措施於今年底完成，中火8月16日提送短期改善的水汙染防治措施計畫變更申請，但迄今事隔快2個月，中市府仍未核定。

台電呼籲台中市府能盡早核定，以利新廢水處理廠的水汙染防治措施計畫變更申請，未來也將與中市府環保局溝通，早日取得新廢水處理廠之水措許可，順利進行試運轉。

「顧空汙也會顧水汙！」徐造華指出，台電在空汙方面採取短中長期措施，以中火為例，短期配合於空品預警時降載，中期針對執行環保改善工程，並興建室內煤倉以降低揚塵；長期則計畫新建燃氣機組，達到增氣減煤目標。

水汙方面，台電為因應政府加嚴放流水標準，規畫於中火新建廢水處理廠，4月硝酸鹽氮超標問題發生後立即採取減產、製成調整等短期作為，上月底完成「除硝酸鹽氮處理工程」，長期有賴年底廢水處理廠新建完成，一舉提升廢水處理能力並符合放流水加嚴準。

對此，環保局表示，環保署106年2月即公告電廠放流水質標準，「硼」即列在其中，公告日即實施沒有緩衝期，一公告要符合水質標準，公家機關就擁有稽查權，與台電稱明年3月將硼公告為明2020年起才開始納入發電廠必須檢測申報的新增項目是兩碼事。

台中市新聞局長黃國瑋強調，對中火「汰舊換新」與「減煤4成」兩大原則絕不讓步，一是中火在2025年燃氣機組上線前，至少4部燃煤機組應立即除役或停用，絕不接受備用選項；二是2020年，中火10部機組生煤整年使用量應大減至歷年最低1104萬噸，「硼」汙水排放超標是事實，為了市民的健康，沒有法律假期的模糊空間。

(中時 )