土耳其調兵蓄勢進軍敘利亞東北

土耳其說了好幾個月，不管美國撤不撤軍，都要攻打敘利亞東北的庫德族民兵，如今它已經打定主意要動手。白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）6日晚說，安卡拉很快就會進行這策劃已久的軍事行動，而土敘邊境目前已集結了數千計土耳其大軍。

綜合外電報導，白宮說，美國不會在這場即將進行的軍事行動中扮演角色，聲明中指出，美國不會參與這次行動，將會在土方動武前撤出當地美軍。同時聲明說，安卡拉將全權為當地所有的伊斯蘭國（Islamic State，IS）囚犯負責。白宮說，華府雖然向法，德與其他歐洲國家施壓，但它們都拒絕讓這些加入ISIS，但已被捕的前國民返鄉。聲明中明白指出，美國不會羈押他們──這可能為時多年，讓美國納稅人付出龐大的成本。

就在白宮發表聲明前一天，美國總統川普和土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）才通過電話。艾爾多安說，軍事行動隨時都可能從敘利亞幼發拉底河以東展開，會從空中與地面同時進行。

土耳其一心一意，就想清除土敘邊界的庫德民兵。雖然他們在安卡拉眼中是恐怖分子，但卻獲得美國背後支持。庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）擊敗IS的要角，也是組成敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）的骨幹，曾與美軍並肩作戰，也是華府在敘利亞的盟友。

不過，YPG卻是導致美、土這兩個北約組織（NATO）成員國摩擦的主因之一。安卡拉認為，它是庫德工人黨（PKK）在敘利亞的分支，然而，YPG卻矢口否認，和PKK有任何直接的組織關係。

而PKK為了爭取自治，在土國境內血腥叛亂已超過30年，土耳其，美國與歐盟都認定它是恐怖組織，安卡拉先前已譴責美國支持YPG。

(中時電子報)