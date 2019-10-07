空心菜至夏秋之際開白色或淡紫色的花，形狀像牽牛花。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮與朴子市交界處種植約500公頃空心菜田，每年十月初是開花的季節，嘉170縣道沿線兩旁，放眼望去滿滿的空心菜花隨風搖曳，美麗的白色花海讓人難以忘懷，有「十月雪」之美譽；每年雙十節前後，花開最旺盛，花期至11月上旬，趁著花還沒凋謝前，趕緊衝一波吧！

空心菜至夏秋之際開白色或淡紫色的花，形狀像牽牛花，布袋、朴子交界處有北緯23.5度通過，地質、氣溫等自然條件適合栽種空心菜，在布袋鎮樹林、貴舍里及朴子市永和、竹村里，每日最佳觀賞時機為清晨至中午12點，到了下午再去賞花，只會看到花謝景象。

布袋鎮農會推廣部主任李嘉瑛表示，布袋鎮種植空心菜已超過60年，已採收種子為主，空心菜又名「應菜」，早期布袋農民會到朴子永和里取空心菜種子，故老一輩稱永和里為「應菜里」，每年一期稻作收成前，先育空心菜苗至40公分，水稻收成後，6、7月開始扦插，隔年初採種。

李嘉瑛說，餐桌上看到的空心菜，從播種至採收約18天，但「採種」則需要半年，這裡空心菜種子產量，位居全台之冠；正為花盛開最美的時候，到10月下旬，花漸漸變少，白色花海氛圍，好似北國雪地景致，國慶連假邀請大家來嘉義賞「雪」。

影片：https：／／youtu.be／Q3kneh3saWk

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