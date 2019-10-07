時代力量立委黃國昌7日在立法院質詢宜蘭南方澳跨港大橋斷橋事件，指宜蘭縣107年的檢測計畫報告中，記載的檢測人員為「張綵宸」，不過報告內的照片根本不是「張綵宸」，甚至還有檢測員照片相同，但登錄的姓名卻不一樣，質疑橋梁檢測報告造假。

(中時 )