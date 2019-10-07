南方澳斷橋 黃國昌質疑檢測報告造假 17:342019/10/07 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委黃國昌質疑檢測報告內容造假，檢測員照片及姓名對不上。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委黃國昌7日在立法院質詢宜蘭南方澳跨港大橋斷橋事件，指宜蘭縣107年的檢測計畫報告中，記載的檢測人員為「張綵宸」，不過報告內的照片根本不是「張綵宸」，甚至還有檢測員照片相同，但登錄的姓名卻不一樣，質疑橋梁檢測報告造假。 (中時 ) #檢測 #報告 #造假 #南方澳 #照片 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳橋斷 專家：應強化養護及監測 04:102019/10/03 產業特刊 南方澳跨港大橋 21年從未檢測 港務機關疏失 官僚殺人 04:102019/10/03 社會新聞 臨時航道 最快今打通 04:102019/10/03 社會新聞 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 10:192019/10/03 生活 斷橋6死 陳其邁臉書代表政院致歉 21:312019/10/03 政治 林鄭16日施政報告 李家超擬撤修例 12:242019/10/04 兩岸 南方澳檢測僅目測 黃國昌爆：檢測報告竟填良好 12:502019/10/04 政治 中油：南方澳內埤漁船加油站存量可供1個月發油 19:062019/10/04 財經 黃國昌爆檢測造假 低價轉包斂財 04:102019/10/05 政治要聞 自己驗最安心！ 草湖溪、竹仔坑水質檢測賽熱鬧登場 20:132019/10/06 生活 政治熱門新聞 被抱表情大不同 網高喊：開除馬英九 - 政治 小英粉改穿紅衣拿國旗？女星：真的騙很大! - 政治 蔡英文拜廟魅力有多大？詹江村PO圖：大家攏沒走 - 政治 黃光芹為何狂黑韓？原來竟是從這件事開始... - 政治 蔡民調為何贏韓？網友找到原因了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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