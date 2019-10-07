南韓民意調查機構Realmeter今天發布民調資料顯示，總統文在寅施政支持率降至44.4%，創下2017年5月就任以來新低。

南韓聯合新聞通訊社報導，Realmeter受YTN新聞頻道的委託針對南韓全國2007名成年人進行問卷調查，獲得上述結果。

民調結果顯示，對文在寅施政表現正面評價占44.4%，較上週下降2.9個百分點，負面評價占52.3%，較上週上升2.1個百分點，持保留意見或沒有回答為3.3%。

從政治傾向來看，進步派對文在寅施政的正面評價上升至77%，保守派對文在寅施政的負面評價也上升至80.3%，形成強烈對比。至於中間派，正面評價下滑5.2個百分點，負面評價則上升3.1個百分點。

若從年齡層來看，除了30多歲民眾的支持率有所上升之外，其他年齡層和大部分地區的支持率都呈現下跌趨勢。

據Realmeter分析，文在寅任命法務部長官曹國被質疑，保守陣營要求曹國下台、檢察改革事宜，以及民生問題被媒體報導等諸多因素，導致文在寅施政支持率下降。

從政黨支持率來看，執政黨共同民主黨的支持率為38.3%，較上週下降1.9個百分點，最大在野黨自由韓國黨支持率較上週上升2.7個百分點，為33.2%。正未來黨支持率為5.9%，正義黨和民主和平黨分別為4.9%和1.2%。

另外，Realmeter接受CBS電視台委託於4日針對全國501名成年人進行調查結果顯示，49.3%的受訪者認為檢方對曹國家人的偵查「合理」，46.2%認為「過於嚴苛」。

(中央社)