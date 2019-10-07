大政治大爆卦-無色覺醒》代夫出征也被酸遲刻魔 綠媒連李佳芬也不放過？ 14:112019/10/07 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》代夫出征也被酸遲刻魔 綠媒連李佳芬也不放過? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬，6日代夫出征前往新北搶攻全台最大票倉，吸引大批人潮吶喊「韓國瑜凍蒜！」李佳芬說，韓國瑜努力拚經濟，希望讓台灣重新贏回亞洲龍頭寶座，為的就是要把教育做好、照顧弱勢，「如果不能幫下一代建立好環境，就是我們的罪過。」 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #李佳芬 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜滅頂？趙少康：民調不一定準 20:582019/10/03 政治 做自己 韓國瑜絕地重生 04:102019/10/04 時論廣場 當著李佳芬面 韓粉會長嗆高雄市民 14:072019/10/04 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 14:102019/10/04 政治 韓國瑜民調低是假的？黃暐瀚這樣看 14:362019/10/04 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 17:202019/10/04 政治 李艷秋： 韓國瑜問題在於「討厭度」領先 17:472019/10/04 政治 陳學聖：韓國瑜要以阿扁為師 13:202019/10/05 政治 韓國瑜下架蔡英文靠這兩招 04:102019/10/07 時論廣場 韓國瑜票從哪來？名經紀人樂觀列出8票源 10:092019/10/07 政治 政治熱門新聞 被抱表情大不同 網高喊：開除馬英九 - 政治 蔡民調為何贏韓？網友找到原因了！ - 政治 蔡英文拜廟魅力有多大？詹江村PO圖：大家攏沒走 - 政治 蔡英文學生紀錄透露了什麼？林環牆列5重點 - 政治 韓國瑜將請假參選？ 朱立倫：當年我是把年假休完 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。