國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬，6日代夫出征前往新北搶攻全台最大票倉，吸引大批人潮吶喊「韓國瑜凍蒜！」李佳芬說，韓國瑜努力拚經濟，希望讓台灣重新贏回亞洲龍頭寶座，為的就是要把教育做好、照顧弱勢，「如果不能幫下一代建立好環境，就是我們的罪過。」

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