談話性娛樂節目《高點鬧新聞》最新一集找來資深媒體人陳高超、黃敬平、林昆鋒及汪潔民，大聊台灣大選中的「精采好戲」，選舉奧步，有些政治人物的「演技」堪比金鐘獎男女主角，到底政治金鐘有沒有比電視金鐘還要精采，名嘴陳高超就爆料，曾經有位資深議員嫖妓被偷拍，沒想到被徵信社勒索，付了錢還拿不回母帶的故事。

名嘴陳高超在節目中爆料，曾有政治人物嫖妓被偷拍，付完錢卻還拿不回母帶。（圖／翻攝自陳高超臉書）

選舉快到了，名嘴們也回顧各式選舉奧步，陳高超就爆料說一位資深男議員，在捷運站附近嫖妓，沒想到被徵信社拍下還燒成光碟，議員為了息事寧人，找陳高超朋友居中協調，花了50萬，但是最後竟只拿到拷貝帶。旁邊來賓黃敬平，順勢在白板寫下該議員「姓氏」 ，讓陳高超急忙說，節目過後再討論。

黃敬平也提及上一屆新北市長選舉中，民進黨形象一向良好的立委羅致政，爭取新北市初選前夕，被人拍到跟女助理上摩鐵的疑雲，傳出綠營內鬥消息。林昆鋒更精彩剖析藏鏡人如何透過狗仔跟拍「養案」，透過媒體釋出桃色醜聞來攻擊敵手。

政經專家汪潔民更爆料，過去有位競選縣市首長的資深政治人物，當時政壇「明日之星」，曾經在某造勢場合上，人躺在擔架上被抬上講台，還手拿麥克風對台下民眾高呼，「我被XX黨下了落屎藥 」，害他沒法發表政見，接著又被抬出會場，後來傳出有目擊者看到他在稍遠處，自己健康走下車。用這樣的「苦肉計」賺人熱淚，更有催票感功能。一旁主持人更搭腔，說這位政治人物被懷疑「現在還在演」，不免讓人驚覺原來影帝在民間。

《高點鬧新聞》名嘴揭選舉奧步

(中時電子報)