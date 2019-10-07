國民黨立委江啟臣被點名是國民黨總統參選人韓國瑜副手，引發外界高度關注。江啟臣稍早表示，他到紐約參加「美東地區僑學界韓國瑜後援總會」活動，看到現場許多僑胞對中華民國與韓國瑜的認同與熱情，讓他感動。他也提到，有熱情的僑胞說，為了回國投票，早已買好回程機票，「僑胞對中華民國的支持與期望，讓我們信心大增」。

韓國瑜近日民調低迷，不過他曾呼籲大家要有信心，支持者沒有氣餒，所有支持他的好朋友，要繼續堅持愛與包容，這是最高的民主價值，不要因為心情沮喪、很受傷，就把愛與包容拋棄掉，他保證大家並不孤獨，他的民調支持度還是非常強大。

江啟臣稍早在臉書表示，此次來紐約參加「美東地區僑學界韓國瑜後援總會」活動，現場湧入近五百位熱情僑胞，很多人在東岸開了幾個小時的車來參加，對中華民國與韓國瑜總統候選人滿滿的認同與熱情，讓他感動萬分。

他說僑胞們對台灣的政治發展，不管是私菸案，弊案動態，或是國家認同演變，都保持高度關心。江也在現場強調，去年九合一大選，就是民心思變，但是只翻轉了上半場，還有明年1/11總統與國會大選的下半場，台灣才會徹底翻轉！有僑胞熱情的跟他說，為了回國投票，早已買好回程機票，「僑胞對中華民國的支持與期望，讓我們信心大增，也感受全球華人對中華民國自由民主滿滿的寄託」！

江啟臣表示，這次選戰要贏得選民的託付，一定要讓團隊精神高於個人考量，團結力量大，他強調，這次選戰就是決戰中台灣，只要大家團結一致，一心為民，必定有機會重返執政，國會過半。

(中時電子報)