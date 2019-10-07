總統蔡英文今日赴馬祖視察，她表示，政府已核定新「台馬輪」新台幣11.4億元的造船經費，並啟動「馬祖大橋」的綜合規劃作業，更推動航空疏運及醫療直升機專機駐地等計畫，讓馬祖鄉親回家的路更穩定，也更方便。

同時，政府推出「擴大暖冬遊補助」方案，從週日到週五，每房補助1000元，離島還可以再加碼1000元的住宿補助。蔡英文希望大家好好利用，來感受馬祖的宗教文化，以及很有特色的戰地歷史人文風情。

蔡英文前往馬祖境天后宮參拜，她指出，今天是農曆9月9號，是媽祖得道升天的紀念日，所以她特別在這個重要的日子，再度來到馬祖境天后宮向媽祖請安。天后宮自成立以來，一直是馬祖非常重要的信仰中心，更是馬祖人的海上守護神。這裡還有一座全世界最高的媽祖神像，這座神像總共花了10年以上的時間建造，代表馬祖信眾對媽祖有特別虔誠的信仰及特別堅定的信念。

蔡英文表示，媽祖悲天憫人、普渡眾生的精神，一直帶給所有信眾很深的感動，這樣的精神，也非常值得所有人學習。這幾年來，中央政府做了很多重要的努力，讓馬祖鄉親回家的路更穩定、也更方便。

(工商 )