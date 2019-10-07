桃園市新屋區一名胡姓居民，向朋友商借2萬餘元，7日前往新屋市區繳交費用時，發現口袋內的皮包遺失，他立即沿路找尋，並且求援楊梅分局農博指揮所，火速尋回遺失的2萬元。

胡男向朋友商借2萬餘元，前往新屋市區繳交費用時，口袋內的皮包不慎掉落在桃園農業博覽會的展區內，在要繳交費用時才發現皮包不見了，著急的如熱鍋上的螞蟻，返回沿路尋找。

返回農博展區看到楊梅警分局設立的農博指揮所有員警可求援，農博指揮官洪淇毅所長聽聞後，立即聯繫農博服務台、附近的新屋、永安派出所有無民眾拾獲。約莫10分鐘後員警通報，失主的皮包被青創園區經營童趣小飛機的洪姓攤商拾獲，考量農博展區廣大為避免胡姓失主不知道位置，親自帶著失主前往認領，在胡姓失主確定其皮包內之證件、現金均無短缺後，交還胡民。

胡姓民眾對於員警的熱情幫忙十分感動，表示這個是他一個月的薪水，因為臨時有資金需求才向朋友先商借的，一不見他連早餐都吃不下，從新屋市區找到農博展區找了7公里，感謝員警的幫忙讓他的皮包失而復得。

(中時 )