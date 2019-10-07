苗栗縣刑大破獲擄鴿勒贖集團，扣獲贓款現金及提款卡等證物。〔謝明俊攝〕

苗栗縣刑大破獲擄鴿勒贖集團，救回被擄賽鴿。〔謝明俊攝〕

苗栗縣刑大破獲擄鴿勒贖集團，逮捕多名提款車手。〔苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣刑大破獲擄鴿勒贖集團，發現有保育類鳳頭蒼鷹也落入鴿網陷井。〔苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警局刑大破獲擄鴿勒贖集團

苗栗縣刑大月前獲報有一大型擄鴿勒贖集團，出沒在苗栗山區網鴿，再向鴿主勒索8千至1萬2千元不等贖款，擄鴿集團並仿效詐騙集團專業分工，雇用專人及車手負責打勒贖電話及提領贖款，警方經半年查辦，並多次上山拆除鴿網後，日前展開同步搜索拘提行動，逮捕蕭姓主嫌及13名集團成員及車手團，詢後依組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

苗栗縣刑大偵2隊是在今年2月間接獲線報，指稱由一名家住台中市東勢的蕭姓男子為首的擄鴿勒贖集團，結合苗栗、新北、嘉義等地網鴿、車手集團，在苗栗造橋、頭屋、大湖及三義交接處關刀山、台中大坑等處山區，架設大型網具，攔截從南北各地放飛練習的賽鴿，再根據鴿子腳環聯絡鴿主勒贖金錢。

由於該集團犯罪範圍涵括苗栗、台中山區，縣刑大大隊長陳榮標於是指示轄內5個分局偵查隊加入專案協查後，得悉這個集團分工相當專業精細，分為網鴿手、恐嚇被害人的話務手、以及車手團的收簿手、車手頭及提領贖款的車手，集團並收買練鴿車司機，通報鴿車練車路線，在路線經過山區架設大型圍網捕鴿，再由話務手打電話向鴿主勒贖，每隻賽鴿8千至1萬2千元不等贖金，並要求鴿主以匯款方式付贖，再由車手提領得手。

警方並發現，網鴿手在山區架設鴿網，為防被查獲，還在上山處架設動態感應器，以偵測接近人員，提早示警，網鴿手為了要將賽鴿驅趕入網，還自製以鐵螺絲綁上塑膠彩帶，乘賽鴿飛近時以強力彈引發射，藉以干擾驚嚇賽鴿向下閃躲中網。

警方專案小組經過半年查辦，並多次上山拆除鴿網，發現鴿網還誤捕保育類鳳頭蒼鷹，經鎖定相關涉案人員後，日前動員90名警力發動同步搜索、拘提行動，逮捕蕭姓主嫌及13名同夥，警方根據扣獲帳冊發現，該集團向至少40名鴿主勒贖成功，正擴大清查其它被害鴿主中。

(中時 )