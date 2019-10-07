苗栗山區位處中間地帶，是擄鴿勒贖集團經常出沒地點。〔苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗三義交流道南邊空地是每天一早都有許多鴿主練習放飛賽鴿。〔謝明俊攝〕

國內賽鴿秋、冬季比賽日期屆近，各家鴿舍莫不卯足全力帶自家賽鴿到處放飛練習，苗栗因位處各放飛路線的中途必經路線，成了擄鴿勒贖集團最常架設鴿網擄鴿地點，許多鴿主知悉，為防愛鴿被擄，放飛練習還要刻意選擇地形開闊空曠及地勢較高地點，以免愛鴿落入擄鴿集團魔掌。

國內賽鴿風氣興盛，在每次春秋冬季大型賽鴿比賽，都有數以萬計的賽鴿投入，尤其近期秋、冬季賽事即將舉行，南北各地鴿主每天都帶著自家愛鴿到處放飛練習，期望能有好成績。

據警方調查，擄鴿勒贖集團多半是利用大型比賽中間練飛時間作案，因這時賽鴿腳環是由鴿舍安裝，上面才有鴿主及鴿舍聯絡電話，到了大型比賽時，鴿環是由比賽單位製發，並無鴿主或鴿舍電話，擄鴿集團是無法聯繫鴿主勒贖。

苗栗山區因位處練飛賽鴿南北往來中間點，許多練飛賽鴿都會飛經苗栗山區，所以成了擄鴿集團設網捕鴿的重點區域，苗栗警方也將擄鴿勒贖案件列為轄區治安查辦重點。

許多資深鴿主知悉，所以特別選擇安全的賽鴿練習放飛地點，例如高速公路沿線的三義交流道南邊，隸屬農林公司所有的大片空地，因地形空曠開闊，完全沒有電線設置，加上地勢較高，擄鴿集團無法在此犯案，所以被許多鴿主視為練習放飛的最佳地點之一，每日一早就有不少鴿主前來放飛愛鴿。

(中時 )