「2019台中市原住民傳統文化節」，以賽德克巴萊歡慶豐收祈福儀式宣告活動正式起跑。（陳世宗攝）

和平區不僅有豐富原民文化，也有可口甜柿，歡迎大家到和平爬山、品嚐水果，並踴躍揪團認購。（陳世宗攝）

「2019台中市原住民傳統文化節」將於19日登場，台中市原住民委員會7日舉行記者會，熱鬧可期。（陳世宗攝）

「2019台中市原住民傳統文化節」將於19日登場，台中市原住民委員會7日舉行記者會。副秘書長陳如昌說，台中市原住民傳統文化節，依循過去原住民豐年祭方式，分別由各族群融合傳統優美原住民舞蹈，展現最自然力與美動態，透過活動積極保留並傳承原民文化。

台中市原民會7日在台灣大道市政大樓舉辦「台中市原住民傳統文化節」活動記者會。和平區長林建堂感謝市府持續舉辦原民族文化節活動，讓原民文化得以傳承；和平區不僅有豐富的原民文化，也有可口甜柿，歡迎大家到和平爬山、品嚐水果，並踴躍揪團認購。

原民會主委林益陸說，原住民文化節舊稱原住民歲時祭儀活動，因各族群節慶活動辦理的時間不一定同時於7~8月辦理；中市原住民傳統文化節是經過原民會議共識下通過，訂於每年10月中旬辦理，19日將在農田水利會廣場磅礡登場。

原民會表示，台中市擁有官方認定16個原住民族，每年以一族群特色舉辦「台中市原住民傳統文化節」，今年以賽德克巴萊族為特色，規畫「神話故事」及「文化傳承競賽」兩組，共26隊參賽，現場也安排DIY體驗區、美食攤位、農特產及手工藝品展等90原民特色攤位，熱鬧可期。

今日活動記者會包括副秘書長陳如昌、市議員朱元宏、文化局長張大春、農業局長蔡精強、地稅局長沈政安、政風處代理處長許金來、和平區長林建堂等人均到場共襄盛舉。現場也邀請台中在地原民舞團「原舞曲文化藝術舞團」展演高峰禮贊開場，運用樂舞表現原住民族的狩獵、織布文化，並以賽德克巴萊歡慶豐收祈福儀式宣告活動正式起跑。

(中時 )