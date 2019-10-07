北市府為讓民眾不用追垃圾車，即可至據點倒垃圾，與業者合作推出「iTrash智慧垃圾桶」，第一期先行試辦4個月半，據點只有臨沂街及建國北路，但因臨沂街不能丟廚餘、建國南路不能丟一般垃圾，讓議員痛批是「智障垃圾桶」。資訊局回應，由於只是試辦，會進行檢討，待改善計畫擬定後，第二期將在明年於內湖試辦3個服務站。

資訊局表示，iTrash從去年8月上路，試辦服務站只有臨沂街，而建國北路的據點是業者自己和「嘟嘟房」合作的；這次第一期試辦，因為租約到期，只到今年1月止，臨沂街這期的iTrash使用率有800人次，回收近3000公斤垃圾；第二期試辦最快則在明年初，於內湖區東湖二號公園、安湖三號公園、瑞陽公園設置服務站，為期1年。

「不用追垃圾車，結果變成要追垃圾據點？」議員王鴻薇痛批，這個試辦像是放煙火一樣，笑話一場，難怪評價很低，且很多民眾根本不知道有這項服務，知道的民眾又只能用4、5個月，結果服務站就拆了。

王鴻薇說，臨沂街的iTrash可以丟一般垃圾跟回收物，但廚餘不能丟；建國北路的iTrash只能丟回收物，一班垃圾跟廚餘不能丟，太過麻煩。議員林世宗、郭昭巖也炮轟「根本是智障垃圾桶！」

資訊局回應，iTrash都由廠商所負擔費用，市府不用出，針對試辦期間遇到的問題，會再檢討改善，另外今年也將擬出第二期的計畫，最快明年初在內湖試辦，屆時若要普及上路，則交給環保局評估。

(中時 )