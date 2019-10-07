地政重測鬧糾紛 市議員協助協調創雙贏 15:172019/10/07 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 市議員徐瑄灃（右）協助調解地政重測糾紛問題，締造雙贏的圓滿解決。（台中市議員徐瑄灃服務處提供／陳世宗台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 神岡圳堵國小後面和睦路一段，有10餘戶民宅發生地籍重測後，地籍圖與現況產生誤差，每一戶都發生偏移情形。 市議員徐瑄灃表示，此案件從去年選舉時就接獲民眾陳情，如今總算能夠以一個圓滿的方式解決，避免造成居民鄰里情誼破壞，進而互告拆屋還地。也呼籲市府在於地政重測發生糾紛時，應以維護市民權益為優先。 徐瑄灃在7日早上至現地協調，請豐原地政與住戶共謀解決方案，讓市府與民眾雙贏。據市府統計，在神岡、大雅區地籍圖重測糾紛計有39案176筆，需要調處。 (中時 ) #市府 #糾紛 #地政 #地籍圖 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市府要求加速檢修台中港區4座橋梁 19:342019/10/04 政治 中市府要求 速檢修港區4橋梁 04:102019/10/05 地方新聞 侯13日為黨立委輔選？新北市府：沒規劃 15:292019/10/05 政治 中市職業總工會慶雙十 中市府：繼續做勞工朋友後盾 18:482019/10/05 生活 迎國慶 中央噴水圓環水洗日光浴 04:102019/10/06 地方新聞 3運動場館促參BOT 高市府辦座談 04:102019/10/06 地方新聞 查違章工廠 中市府快速打擊「全年無休」 09:362019/10/06 社會 守護公園遊戲場安全 台中這樣做 10:272019/10/06 生活 中南部未來3天空品不良 中市府提前應變並提醒民眾注意 19:172019/10/06 生活 中火硼超 標經部：估不影響供電 要求台電加快改善 11:562019/10/07 財經 生活熱門新聞 合作破局？唐綺陽曝這些人會出事 - 生活 哈吉貝明轉強颱大迴轉 吳德榮：首波冷空氣來了 - 生活 糖尿病NG蔬果 這3種千萬別碰 - 生活 連千毅追子涵開價每月XX萬 火熱舌功曝光 - 生活 糗！花蓮鋼管紅茶罵錯了 網：正宗是另一間 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。