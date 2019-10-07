神岡圳堵國小後面和睦路一段，有10餘戶民宅發生地籍重測後，地籍圖與現況產生誤差，每一戶都發生偏移情形。

市議員徐瑄灃表示，此案件從去年選舉時就接獲民眾陳情，如今總算能夠以一個圓滿的方式解決，避免造成居民鄰里情誼破壞，進而互告拆屋還地。也呼籲市府在於地政重測發生糾紛時，應以維護市民權益為優先。

徐瑄灃在7日早上至現地協調，請豐原地政與住戶共謀解決方案，讓市府與民眾雙贏。據市府統計，在神岡、大雅區地籍圖重測糾紛計有39案176筆，需要調處。

(中時 )