曾因指控蔡博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆，清晨在臉書發文「蔡英文學生紀錄透露了什麽？」他一共列出5疑點，認為蔡在1984年被授與博士學位的可能性是不存在的。並說關於「論文門」，所知道的一切已是充份揭露了，也總算盡了自己的責任。並呼籲，今後，大家一起保留証據，一起為歷史做見證。

對於「論文門」事件仍持續延燒，總統蔡英文除提告外，受訪也一再重申「學位是真的」。曾因指控蔡博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆，今日在臉書發文「蔡英文學生紀錄透露了什麽？」

林環牆說，關於這個問題的分析已寫在10月5日的英文報告裡，但考慮到有些台灣鄉親不熟悉英文，就這一部份以中文撰述如下。

他表示，蔡英文女士今年9月4日透過總統府辦公室，單方面展示她在倫敦政經學院（LSE）求學時的學生紀錄（STUDENT RECORD）。「這個紀錄文件也指向 ——> 她在1984年被授與博士學位的可能性是不存在的。這個指向與本人8月27日發表的獨立調查報告的總結論是符合一致的。」

林環牆說，蔡英文的LSE學生紀錄透露幾個重點：

第一，她的確註冊成為1980-81與1981-82兩個學度LSE的「碩博士計劃」（MPhl/PhD programme)的研究生，而且這個計劃（programme）的學程長度（course length），她總共走了21個月，不到兩年。

第二，這個21個月學程長度（course length）走完後，基於財務困難的理由，她辦理「退出碩博士計劃的學程」（紀錄裡簡稱為“WD from course”），而這個時間點是1982年11月10日。 這裡應注意，這個英文單字“course”應是指「學程」或「求學的進程」，才能在語意上與紀錄上“course length”保持邏輯的一貫。若是指退選某一課程，不僅語意無法連貫，而且又何須扯到財務困難去。

第三，在退出學程的那個時間點之後，她是立即變成「去除註冊」（de-registered）的身份，也因此她在1982-83與1983-84兩個學度的「碩博士計劃」，沒有任何學程的活動（no active sessions），也自然就不再有繳學費的紀錄 。當然因已是「去除註冊」的身份，自然也就看不到她有任何的論文指導教授。

第四，令人驚訝的是，在辦理退出「碩博士計劃」的學程後，她退而求其次，在1983年1月19日被允許更改論文題目，以備日後取得「法學士」（B/S Laws； B/S應是Bachelor of Science的簡稱）。她原先在「碩博士計劃」的論文題目是：「Law a non-tariff barrier legal control on international competition in a transitional world」，不僅拗口，也的確看起來是出自一個當時尚屬生澀的研究生。但第二個題目「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」已是退而求其次做為取得「法學士」之用。

第五，更令人驚訝的是，在仍然是「去除註冊」的身份下，她居然在1984年2月被授與一個不知名的學位，不僅確切日期不詳，而且確切的學位名稱也沒有被揭露。

林環牆表示，以上就是蔡英文學生紀錄白紙黑字透露出來的訊息。總統府說，那個不知名學位的授與就是頒發給蔡英文女士的LSE法學博士。事實上，很可能就僅是一個上面提到B/S Laws的「法學士」學位。

林環牆解釋，為什麽說那個不知名的學位不可能是法學博士學位？很簡單，蔡英文女士學生紀錄並沒有登錄兩件關鍵的學程活動：「1. 通過博士辯護口試的事實。2. 繳交最後定稿博士論文到 Senate House 的事實。」

至於為什麽會沒有？林環牆說，理由也是很簡單，因爲她已在1982年11月10日退出「碩博士計劃」（Mhil/PhD programme）的學程，自然不再需要博士辯護口試與繳交博士論文。蔡英文女士究竟有無LSE博士學位，35年前早就已決定了，而且証據就存放在政大，東吳，以及教育部等的人事檔案裡。

林環牆說，但是，蔡女士與其周遭挺英人士都是口徑一致，硬是要大家去詢問倫敦政經學院或倫敦大學校方，反正就是要捨近求遠，始終不願公開近在咫尺的台北各處的人事檔案。

林環牆表示「本人在撰寫獨立調查報告時，實已洞悉蔡英文會已如此的方式來纏鬥拖延。」這個纏鬥拖延術就是運用「資訊不對稱下的機構權威」，來壓質疑者，來壓台灣人民。為什麽蔡女士會對LSE與倫敦大學的機構權威，那麽有自信，是不是打點好了呢？

正因爲如此，林環牆說「本人在獨立調查報告裡特別強調，基於法律程序正義，蔡英文必須提出來自台灣與英國雙方的三種不同的正式原始文件，而英國校方片面的聲明或另提新文件，並不具備公信力。」

林環牆問，僅僅就在10年前，「格達費醜聞」不就是發生在倫敦政經學院嗎？有人問：為什麽敢勇於揭發？不擔心安全嗎？老實說，當然會擔心。但被迫一起噤聲，也不好吧！「現在，在英文報告與本篇學生紀錄中文版分析出來後，本人所知道的一切已是充份揭露了，也總算盡了自己的責任。」

他最後呼籲「今後，大家一起保留証據，一起為歷史做見證。相信美麗的陽光，終會照亮台灣各個黑暗的角落。」

(中時電子報)