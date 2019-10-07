以荔枝花及果實的土黃、紅色為基底設計的荔枝木餐具，質感大為提升。（中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

旗山名產不只有香蕉，「荔枝」也頗具特色。國立中山大學公共事務管理研究所師生走進社區，以「來自旗山的美荔」為主題，協助南勝社區改良荔枝木商品的製成及包裝設計，協助社區發展循環經濟，開闢文創商機。

南勝社區是旗山盛產荔枝的小農村，平時社區便會利用廢棄荔枝木加工做成勝荔筆、勝荔鐘等文創小物。中山公事所長彭渰雯表示，礙於對木工及設計專業的不足，南勝社區的產品品質不穩定，包裝外觀也無法凸顯當地特色，導致行銷成績不佳。公事所師生四月起展開「荔枝木產品、包裝與體驗流程優化」行動，進入社區當地，重新設計重點商品「荔枝木餐具」。

助理教授謝政勳表示，為了解決南勝社區文創商品一直無法商品化的問題，找來木作、包裝設計的專家，提供專業技術指導。木作老師認為，荔枝木要做成文具或餐具之前，必須充分乾燥，製作後也得上漆保護，就能解決容易發霉的問題。包裝設計專家則以荔枝花及果實的土黃、紅色為基底，推出清新亮眼的新視覺設計。公事所學生也針對包裝上的文案重新構思，賦予產品鮮明的意象及生命力。

不只商品品質及質感升級，中山師生也將體驗DIY製作流程簡化，便利長者及小孩操作。南勝社區理事長張忠雄表示，學校的專業協助社區對廢棄荔枝木再利用產業的升級，解決發展循環經濟的問題，也讓南勝的文創觀光旅遊產業更有特色。

(中時 )