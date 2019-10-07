受到少子女化影響，多數國人不願意生孩子，但仍有部分家庭生育逾3名孩童、疲於照顧孩子，如今年39歲的陳媽媽育有5名孩子、肚子內還有另一個，卻因法令限制無法聘僱外籍幫傭協助家務，呼籲勞動部放寛點數標準，讓她更有餘力的教孩子、育孩子。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。

立委陳瑩表示，行政院提出的少子化對策中，其中一個重要的目標是營造友善育兒環境、減少育兒壓力，據國發會統計，育有4個以上孩子家庭達4000餘個，期待勞動部能夠減輕這些家庭的負擔。

出席委員會的陳媽媽也說，結婚12年中，陸續迎來6個孩子，但沈重的家務、洗衣打掃、還有烹煮三餐皆需要長時間站立，年幼孩子製造出來的混亂，也需要她不斷頂著大肚彎腰、蹲下處理，洗了8年的小屁屁、連續親餵近十年的母乳，她漸漸感到體力不支，擔心過勞死亡，期待在養育小孩的路上，政府能夠給予一些幫助。

外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準中規範，點數未滿1歲以7.5點計算，超過16點才能聘僱家事外傭，意謂就算生了雙胞胎仍無法聘僱外籍幫傭，要三胞胎以上才符合標準。

勞動力發展署署長黃秋桂說，目前發展署研議多胎的家庭考慮以加權的方式計算，但加權的倍數等仍待討論。

(中時 )