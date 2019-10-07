80歲失智老翁生活無法自理，由外籍女看護照料生活起居，老翁在女看護幫忙洗澡時，2度要求撫摸他的生殖器遭拒，晚間竟爬上女看護的床，跨坐她大腿撫摸胸部及下體，熟睡的女看護驚醒逃離，向鄰居求救報警。老翁否認，辯稱他手腳都會麻，不可能去摸她，法官追出老翁不但可自行走路、要爬上床也非難事，依乘機猥褻判刑5月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，老翁的兒子在2018年3月27日起雇用1名印尼籍女看護，住進中市南區住處照顧老翁生活起區。女看護指控，她當晚幫老翁洗澡時，老翁要求撫摸生殖器，她予以拒絕；老翁隔天再度要求，她仍拒絕。

女看護當晚因頭痛而服用止痛藥物，感覺疲累而熟睡，沒想到，老翁當晚竟趁機爬上她的床，並以手隔著衣物撫摸胸部及下體。她驚醒時，竟發現老翁雙腿跨坐在她的大腿內側上，正在撫摸她的胸部，還準備要趴下，她趕緊掙脫，老翁用手比出「5」數字，還說：「我給你」，她嚇得逃離現場，狂奔下樓向隔壁鄰居求救。

鄰居證稱，全身發抖的女看護衝進他家，重複地說：「阿公！阿公！」，而且不肯回去，他只好打電話報警。老翁否認猥褻女看護，辯稱他的手腳都會麻，不可能去摸女看護。老翁的委任律師也說，老翁行動不便，根本無法爬上女看護的床。

法官參酌老翁的精神鑑定報告，發現他認知功能缺損，屬中重失智，但未達不能辨識行為違法或欠缺辨識行為程度。雖年事已高，無法生活自理，但仍可持拐杖自行走路，且女看護房間就緊鄰隔壁，床鋪不高，周圍也沒有欄杆或家具遮蔽，老翁要潛入爬上床並非難事。法官審酌老翁年事已高，依乘機猥褻罪，判處老翁徒刑5月，得易科罰金。

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(中時 )