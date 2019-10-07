名醫被控裝針孔偷拍 法官判無罪 15:162019/10/07 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 知名的楊姓醫師被控在自己的牙科工作室廁所內裝針孔偷拍病患，一名女病患出面指控，檢方偵結後將楊男依妨害秘密罪起訴，台北地院審結今將楊男判處無罪。 案發後，檢方勘驗影片，確實沒有拍到其他女性，但也拍到楊在調整鏡頭，且拍攝角度，可能拍到他人非公開活動的如廁畫面，因此依妨害秘密罪將楊起訴。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #偷拍 #針孔 #針孔偷拍 #妨害秘密 #妨害秘密罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 那英不滿遭偷拍踹人惹議 目擊者還原真相竟是... 11:102019/10/03 娛樂 偷拍女兒仙氣睡顏 撞臉女神網暴動 21:202019/10/03 正妹 偷拍多女性愛片又辱女警 富少判10年 16:132019/10/04 社會 偷拍4女性愛片 蘆竹王陽明判囚10年 04:102019/10/05 社會新聞 北市消防員下班 捷運站活逮偷拍OL裙底風光攝狼 19:322019/10/06 社會 社會熱門新聞 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 消防特考驚爆洩題醜聞！警大前系主任沈子勝被訴 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 噁男見黑絲妹就搓鳥 還把她小腿弄濕了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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