知名的楊姓醫師被控在自己的牙科工作室廁所內裝針孔偷拍病患，一名女病患出面指控，檢方偵結後將楊男依妨害秘密罪起訴，台北地院審結今將楊男判處無罪。

案發後，檢方勘驗影片，確實沒有拍到其他女性，但也拍到楊在調整鏡頭，且拍攝角度，可能拍到他人非公開活動的如廁畫面，因此依妨害秘密罪將楊起訴。

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(中時 )