台北市衛生局長黃世傑在今日議會質詢時，對於議員要求他守住學弟（柯文哲）的嘴巴，當場脫口表示「這點最困難」，引起議場官員的一陣竊笑。

柯文哲因為失言屢屢遭到外界砲轟，市議員徐弘庭在今日警政衛生部門質詢時，詢問柯文哲的台大醫學系學長、台北市衛生局長黃世傑「市長是否是優秀學弟？」沒想到黃世傑卻說「很難講」，語出立刻引起讓現場一陣笑聲。

徐弘庭表示，柯文哲曾因發表阿扁總統病情，遭到北市衛生局裁罰2萬元，最近又因未爆出第一名模林志玲懷孕，質詢衛生局是否依法裁罰？

黃世傑表示，阿扁案是因柯本身就是扁的主治醫師，把執掌的醫療內容暴露才遭罰款，但柯並不是林志玲的主治醫師，林志玲是否懷孕並不是柯文哲執行業務之時得知的消息，並未違反醫師倫理守則第11條規範。

對此徐弘庭要求黃世傑要提醒柯文哲謹言慎行，黃表示「有機會再跟他談」；徐接著又表示黃要好好守住柯的嘴巴，沒想到黃卻回稱「這點最困難」，又引起現場官員一陣竊笑。

(中時 )