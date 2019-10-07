新黨總統參選人楊世光在臉書上建議高雄市長韓國瑜應該退出國民黨，以庶民市長身份挑戰藍綠兩黨。楊世光認為，韓最大的弱點是吳馬朱各懷鬼胎，整個韓國瑜防線的崩潰，來自於國民黨的內部矛盾，反正民調也不可能更差了，就讓大家再次看到一年前的韓國瑜。

楊世光認為，韓能選上，本來就是一群討厭藍綠的人民因為韓的直白和可愛，在2018把選票投給了他，今天鴻海創辦人郭台銘仍有餘溫，也是因為他非屬藍綠，回想當年的連勝文也是因為挑戰藍綠獲得高人氣，但因為和國民黨攪和，被台北市民最後放棄。

楊世光認為韓國瑜要破釜沈舟，不是辭去高雄市長，而是退出國民黨，讓台灣有新的希望，讓中華民國有不同的氣象，現在退出國民黨黨籍當然會失去2020參選資格，但退出國民黨的方法有很多種。

楊世光形容現在已經進入大選的「垃圾時間」，現在蔡英文躺著選，韓國瑜不做一些價值觀的重大突破，在戰術上創建一個新的敵人，去轉移目前的困局，不然選情真的非常危險，不是同溫層團抱就會勝利，而是要改變戰場局勢。

(中時 )