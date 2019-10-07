苗栗縣警局雙十節交通疏導措施

謝明俊／苗栗報導

108年國慶日4天連續假期將屆，苗栗縣風景名勝旅遊地區眾多，為保遊客旅遊品質及心情，苗栗縣警局已規劃國慶日連續假期交通疏導措施、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施，讓準備外出的駕駛朋友，可事先作好行程計畫，以避開交通尖峰。

苗栗縣警局依照過去連續假期的交通數據分析，預估本次國慶日4天連假期間，進出苗栗縣各景點尖峰時段，並據以超前規劃本縣轄內國道1號頭份、頭屋、公館、三義等交流道，進入縣內三大風景區南庄、三義慢城、大湖泰安，以及各風景區、連絡道相關交通疏導勤務，以防止車輛回堵、塞車情形。

苗栗縣警察局雙十節重點交通疏導措施如下：

一、加強進入各景點前路段車流疏導及周邊停車秩序引導：

台72線至客屬大橋間疏導進出大湖地區車流；三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及違規停車驅離；頭份交流道至南庄市區加強東側引道至三灣市區各節點派員交通疏導；進入大湖及泰安溫泉區、露營區的台3線與台72線口、苗62線、大湖酒庄前派員加強主幹道交通疏導。

二、加強突發路況處置：要求各分局針對轄區易壅塞路段或因應連續假期驟增的車流，應積極運用彈性交通管理及管制措施，即時主動規劃具體改善對策。勤務指揮中心或勤務單位接獲交通堵塞通報，應立即調派勤務人員到場執行交通指揮疏導工作，並列入管制至交通恢復正常為止，另重大壅塞和交通恢復正常應立即通報警廣播報。

三、強化觀光景點、風景遊憩區、大型展覽活動場所交通管制及停車作為：針對轄內重要觀光景點、風景遊憩區、大型展覽活動場所，協調相關單位務必規劃設置停車空間，並妥適規劃車輛進出路線，強化周邊道路停車管理、出入口管制措施，協調相關單位或業者實施總量管制，以有效紓解驟增車流，維持交通順暢。

有關國道實施高乘載管制部分，108年10月10日7至12時，實施國1頭份及國3香山交流道南向入口匝道高乘載管制；另外，國道實施入口匝道封閉部分，於108年10月12、13日（星期六、日），0-24時全日封閉國道3號竹南交流道北上入口匝道，駕駛人得改道行駛台1己線，並於台61線西濱快速道路北上，或銜接國道3號西濱交流道北上；路肩開放措施除了按照往例時段開放外，請駕駛人依現場指示牌面行駛。

苗栗縣警察局局長翁群能特別要求所屬執行108年國慶日4天連續假期間，應加強交通疏導掌握即時路況並通報警察廣播電臺及其他傳播媒體，以提供即時路況資訊讓用路人瞭解，除積極執行相關交通疏導管制計畫外，接獲臨時性道路壅塞狀況應立即派員疏導，務必做到「一路順暢、人車平安」之最高交通疏導原則；並呼籲鄉親朋友出遊請配合警察、義交等協勤民力的指揮管制，並參考本局提供的相關交通訊息規劃行程，避開塞車路段及時段並注意行車安全，也預祝各位鄉親平安快樂歡度假期。

(中時 )