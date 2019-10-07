桃園市議員詹江村也轉傳照片並說「大家排隊等著跟蔡英文合照，大家攏沒走。」(詹江村FB)

總統蔡英文5日前往新竹縣芎林鄉廣福宮參拜祈福，並向鄉親說明執政成果，受到熱烈歡迎。網傳蔡英文當日照片並說「終於見識到民調50%的威力。」桃園市議員詹江村也轉傳照片並說「大家排隊等著跟蔡英文合照，大家攏沒走。」

2016年總統大選蔡英文在新竹縣得票率高達4成2，蔡英文5日訪新竹縣，在芎林為立委參選人周江杰加持時，希望2020總統大選竹縣得票率能超過5成。

韓粉社團流傳兩張蔡英文在芎林的拜廟圖，並說「蔡英文去新竹縣芎林鄉廟宇拜票，終於見到民調50%的威力。」只見照片中的人群十分的整齊，井然有序。

桃園市議員詹江村也轉傳照片並說「總統新竹芎林拜廟，深受當地百姓擁戴。大家排隊等著跟蔡英文合照，大家攏沒走。」

網友在詹江村貼文底下留言「預估得票率有90%了」、「扣掉安全人員剩多少」、「人滿為患 穩當選」、「好高的民調，好少的支持者啊！」、「井然有序，這層次很高啊」、「英粉都在現場阿......只是我們平常人看不到......(怕」、「高民調，哇！人山人海果然人氣旺，連舞獅都是綠色的，綠獅台灣國語叫（綠輸）」、「目測有87萬人，蔡導穩了」、「現場有20萬多人，總統入場花了87分」、「這看起來民調有94.87趴 不能再高了」。

(中時電子報)