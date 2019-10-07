有臉書網友在明倫國中粉絲團張貼校舍將拆消息，讓不少校友在文章下方回憶學生時期往事。(截圖臉書社團明倫國中／吳建輝彰化傳真)

目前已拆除校內4棟老舊校舍，重建2棟新校舍及32間新教室，重建面積達6千5百零2.5平方公尺。(吳建輝攝)

新校舍邀請建築師劉晉鋼融入「拔河隊」的精神，並加入「蒙德里安」幾何形體派的畫作意象，勾勒出嶄新的校園風貌。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣明倫國中創校至今已51年，老舊校舍在經歷多次增建及裝修下，多呈現「老揹少」的情形，為了讓學師生有更舒適安全的環境，彰化縣政府向教育部國教署爭取總經費達1億6千零7萬3000元，將拆除中棟、東棟、北東棟、南棟老舊校舍，而新校舍將會有32間新教室、廁所10間、地下室7間等新建校舍設施。

目前已拆除校內4棟老舊校舍，重建2棟新校舍及32間新教室，邀請建築師劉晉鋼融入「拔河隊」的精神，並加入「蒙德里安」幾何形體派的畫作意象，勾勒出嶄新的校園風貌，今年八月利用暑假先行拆除北東棟、中棟及東棟3棟，等重建工程完工後，在拆除南棟大樓，期盼新的校舍能夠為學子帶來更優質的學習環境，並帶給學校新願景及新氣象。

員林市長游振雄表示，他是明倫國中第七屆畢業生，非常感謝明倫國中所有師長對教育的付出，也感謝王縣長將重陽敬老經費省下投資學校的建設，校舍拆除後可能造成學生不便，提醒所有學弟妹這段期間要注意安全，聽老師的教導好好學習，未來為明倫國中創造更多的優秀校友。

明倫國中創立於1968年，初名「員新國中」，繼而改為「明倫國中」，1973年設立國中附設中級補習學校，嘉惠許多失學青年，而1997年設置美術班至今已是第16屆，歷屆學生皆有優秀的成績展現，體育方面明倫國中拔河隊更是全國有名的實力隊伍。

(中時 )