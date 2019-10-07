「第54屆電視金鐘獎」頒獎典禮於上週六完美落幕，這場被稱為最暖的典禮由黃子佼擔任主持人，從他出場吊鋼絲就給所有觀眾意外驚喜，現場所有電視人也玩得很盡興。典禮收視最高點4.5則落在邰智源、洪都拉斯、郭子乾擔任頒獎人，將綜藝節目獎頒給《聲林之王》、第二高則是黃子佼與Sandy主持的《一呼百應》獲得「益智及實境節目主持人獎」，第三則是鍾欣凌獲頒迷你劇集（電視電影）女主角獎，收視4.42。

韓星丁海寅送玫瑰花給賈靜雯，也創下不錯收視，高達4.41，位居第四。為電視貢獻了66年的「綜藝教母」張小燕獲得終身成就獎，典禮現場除了以照片及演藝圈好友、徒弟們的訪問影片喚起每位觀眾的記憶外，她的致詞也讓觀眾感動爆哭，網友普遍認為張小燕專業態度讓人衷心佩服，該段收視也高達4.26，收視位居第五表現不俗。

典禮收視最高點落在邰智源（左起）、洪都拉斯、郭子乾擔任頒獎人，將綜藝節目獎頒給《聲林之王》。（三立提供）

當晚全國電視及新媒總收視人口數近千萬，無線平均收視為3.34（有線平均收視4.35），收視全國第一，也是金鐘近三年最高收視，有近250萬觀眾收看，無論收視及人數更較去年成長。另公共電視收視1.87，近202萬觀眾收看，總計電視平台共有約460萬觀眾收看，F25-34女性族群收視更高達 6.27。

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