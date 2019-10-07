英國警方今天證實，美國外交官之妻逆向行駛撞斃一名英國機車騎士，並在肇事後離開英國。但警方向美方要求撤銷她的外交豁免權卻遭拒，引發英國國會議員及死者家屬不滿。

據19歲機車騎士鄧恩（Harry Dunn）家人聲明，他8月27日在英格蘭中部北安普頓郡（Northamptonshire）的車禍中喪命。當地是英國皇家空軍（Royal Air Force）基地所在，美軍利用這處基地作為通訊中心。

北安普頓郡警察局在車禍後發布的聲明表示，一輛汽車「迎頭撞上對向的黑色川崎機車」。警方證實：「肇事車輛駛入錯誤車道逆向行駛。」

英國呼籲美國將肇事後出境的42歲外交官妻子送回英國。當局並未透露這名女子的身分。

當地媒體報導，警方要求撤除肇事者的外交豁免權時遭拒，引發英國國會議員及受害者家屬的抗議。

根據1961年的「維也納領事關係公約」（Vienna Convention on Consular Relations）規定，外交官及其家屬通常能豁免於駐地國的起訴。

美國國務院在聲明中告訴美國有線電視新聞網（CNN）「豁免很少被撤銷」，並對此事表達「最深沈的哀悼之意」。

法新社報導，在美國官員允許外交官之妻逃回美國的消息傳出後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）說，他已直接向美國駐英國大使強生（Woody Johnson）提起此事。拉布4日發表聲明表達自己對美國大使的失望，並呼籲大使館重新考量這個決定。

英國媒體「天空新聞網」（Sky News）報導，鄧恩家人收到美國大使強生寄來的慰問信函，對這起死亡事件表達「深沈的悲痛」。

死者父親提姆．鄧恩（Tim Dunn）表示，家人都對嫌犯的行為感到「噁心」及「震驚」。他說：「我對有人可以做出這種事，然後搭上飛機一走了之感到憤怒。我不敢相信她能夠心安理得。」

(中央社)