新北市府稽查人員在皇龍補習班發現密室藏匿幼生。（新北市教育局提供／譚宇哲新北報導）

私立幼園爆超收藏密室 教育局：勒令停止招生

新北市板橋區私立皇佳幼兒園違法超收90名幼生，載運到皇龍補習班的密室上課，以規避稽查，且未辦理幼兒保險，遭新北市教育局重罰51萬9000元，勒令停止招生，後續還得處理退費問題，以1個月學費9500元計算，恐面臨至少數百萬元退費。

教育局表示，稽查小組10月1日前往皇龍補習班稽查，因補習班規避稽查消極不配合，當日裁罰5萬元，隔日，新北公安聯合稽查小組會同多個局處到場稽查，破獲該補習班書櫃隔間密室，現場有90名幼生嚴重違規，祭出最重罰鍰30萬元。

工務局表示，該補習班涉及擅自變更使用及未公安申報，後續將依建築法相關規定辦理；消防局也指出，現場查獲滅火器、室內消防栓、火警自動警報設備等多項消防設備缺失，已開立限期改善通知單，並不定期持續追蹤至改善為止。

教育局表示，10月2日教育局同步稽查皇佳幼兒園，現場發現超收事實，除裁罰3萬元外，並勒令立即停招，後續若再查獲違規，將依法廢止設立許可。

此外，家長可依《幼兒照顧法》規定，於30天內向園方申請退費，教育局將協助家長依教育部規定辦理退費事宜。

(中時 )