大甲區中山里鐵道旁空地無有效管理，致環境髒亂不堪有礙市容。（陳淑娥攝）

地方民眾透過臉書平台，向立法院副院長蔡其昌陳情表示，台中市大甲區中山里鐵道旁空地無有效管理，致環境髒亂不堪有礙市容；蔡其昌7日邀集相關單位會勘，未來將由台鐵局整建周遭圍籬後，再交給大甲區公所認養，由中山里共同負責營運維護管理，進行綠美化成為一個帶狀公園。

大甲區中山里鐵道旁空地及鐵路旁圍籬破舊損壞，因長期無有效管理，形成雜草叢生及有安全之虞，影響地方環境及觀感甚大，且中山里富麗江山大廈近60戶住戶緊鄰，住戶期盼相關單位能有效改善。

蔡其昌7日邀集台鐵局台中運務段副段長梁育裕、台中市議員施志昌、大甲區公所公建課承辦蔡昌明及中山里里長廖嘉佐會勘。

蔡其昌表示，臉書就是選民服務處，他接到民眾陳情訊息後，立即舉辦會勘，將相關單位找來協調，盡速解決民眾問題，以提升當地住戶生活品質；未來將由台鐵局將周遭圍籬進行整建，並透過里長協調取得住戶共識後，由台鐵局將該區域交給大甲區公所認養，再由中山里共同進行營運維護管理，綠美化該區域變成一個帶狀公園。

施志昌指出，中山里130巷內空地是鐵路局用地，將盡速協調大甲區公所辦理認養程序，期盼綠美化後讓富麗江山大廈住戶能有煥然一新感覺，不再出現雜草叢生、廢棄物堆積畫面。

(中時 )