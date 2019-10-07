竟有如此變態噁男。一名姓男子在高雄捷運上，屢次跟隨在搭手扶梯的女子後方，利用衣物掩護「搓鳥打手槍後」，噴精在女性小腿上，而受害對象都是穿著「黑絲襪」的黑絲妹，受害女子事後感覺小腿熱熱的，才驚覺小腿上出現白色濃稠物，嚇得花容失色而報警。這名搓鳥男今天被高雄地院判4個月，可易科罰金。

根據高雄地院一審判決，C姓男子連續在高雄捷運R11 「高雄車站」內，尋找穿著黑絲襪的女性，然後一路尾隨，並利用衣物尾隨部段的上下搓動下體，當女方搭乘電扶梯時，C男就掏出下體，將精液射在女方小腿處，穿著之黑色絲襪與黑色長褲上，受害女子都是發現小腿有灼熱併濕濕的感覺，轉頭才發現腿上竟然有「嘉明味」的液體，紛紛情緒崩潰向警方報案，警方調閱監視器後，將C男逮捕送辦。

法官調查認為，C男行為嚴重危害社會治安，但考量C男因性衝動問題已前往醫院就醫，同時願意與被害人和解，因此判C男有期徒刑4個月可易科罰金，仍可上訴。

(中時電子報)