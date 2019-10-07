環團要求台中市府公開圈地等相關資訊、找回可耕農地、規畫並確實落實違章工廠清理計畫，再來審國土計畫。（盧金足攝）

主婦聯盟環保基金會台中分會與多個環團7日到台中市府抗議，要求限期拆除違章農地工廠，並關心國土計畫擴大圈地；台中市府表示，違建是全國性問題，市府將清查違章工廠，其中，如有公安疑慮者，立即進行跨局處橫向通報並專案列管；未來每周至少3天針對違章工廠進行跨局處聯合稽查，如查獲明顯違法事實及公安疑慮，立即啟動「快速打擊」機制，當日即刻稽查開罰、最重停工，全年無休，周日照常出動。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會7日與中科汙染搜查線、大肚山改善空汙協會、地球公民基金會、消防員工作權益促進會、環境權保障基金會等團體，共同控訴台中市國土計畫擴大圈地，並針對市府在公聽會上並未公開令人信服的圈地詳細資訊，要求應公開相關資訊、找回可耕農地、規畫並確實落實違章工廠清理計畫，再來審國土計畫。

中科汙染搜查線秘書長徐宛鈴指出，台中市國土計畫中提及要新增擴大的產業型都市計畫(清水區海風里、台中港、烏日溪南)，須等經發局完成盤點此區違章工廠後才能有所依據

，確認該畫定多少土地給哪些工廠，哪些該限期拆除等，而非尚未確定前即框地畫入，避免圈地問題；需等經發局完成這三個地方的盤點報告並資訊公開後，始可繼續進行台中市國土計畫審議，否則應刪除這部分用地需求。

主婦聯盟台中分會執行委員石毓菁強調，台中市府國土計畫仍要給自私、只顧自己的違章工廠950公頃的土地，違法農地工廠造成公安、鄰田汙染，應限期拆除、限期遷移，籲市府盤點拆除家數、遷移家數，上網公告農地工廠名稱與占地面積，核發面積規畫確實依據，而非只是模糊以某區需要多少地含糊帶過。

對國土計畫擴大圈地，市府指出，「台中市國土計畫(草案)」預計新增產業用地395公頃、科學園區用地260公頃，國土計畫為草案公開展覽階段，仍屬草案尚未定案，各界提出的意見均將作為計畫審議重要參考依據；環保局關注環保署環評審查會議內容，為環境把關。

民間團體關切台中規畫工業用地可能帶來更多空汙，未來是否還要加蓋電廠，應付未來工業用電需求？市府說，產業用地新增395公頃，經供水供電分析尚符目前需求，並無外界所稱要加蓋電廠的可能。

市府要求中火如新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組則需立即除役或拆，一定要汰舊換新，同時要求中火生煤用量減4成，降到歷年最低的1104萬噸，全力改善空汙。

(中時 )