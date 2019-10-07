市長黃敏惠、副市長陳淑慧為2019國際管樂節玩開箱，展現輕鬆活潑的一面。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

市長黃敏惠、副市長陳淑慧為2019嘉義市國際管樂節玩開箱。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

市長黃敏惠、副市長陳淑慧偕博愛國小為2019嘉義市國際管樂節玩開箱。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

開箱風潮正夯，2019嘉義國際管樂節盛會即將到來，市長黃敏惠、副市長陳淑慧7日率博愛國小師生也玩開箱，大中小型各項樂器排列開來，感覺是澎湃的音樂嘉年華，就像盛會期間熱鬧滾滾的嘉義市。

2019嘉義國際管樂節將於12月20日至31日登場，最受吸眼球，也是最被期待的好戲是管樂踩街，於12月20日舉行，市府已緊羅密鼓籌備各項音樂活動，黃敏惠、陳淑慧及市府觀新處玩開箱率先為盛會暖身。

開箱在博愛國小進行，學生帶著小號、長號、薩克斯風、打擊樂器、鐵琴等大批樂器一一搬上場，擺好定位，用天空俯瞰的視角拍出「氣派版」、「行進版」及「Enjoy版」3種版本。

「氣派版」由黃敏惠、陳淑慧被大小型管樂器和2隻管樂小雞圍繞著，2人各自擺出悠閒的凝聽姿勢，黃敏惠輕鬆翹腳勾勾腿，陳淑慧躺在小雞的左手上，像是相揪來享受管樂表演；「行進版」呈現踩街嘉年華氣氛；「Enjoy版」大跳躍展現活力，號召大家來嘉參與年度最熱鬧的音樂饗宴。

黃敏惠說，文化導引觀光，觀光充實文化，嘉義國際管樂節是文化藝術盛會，也是嘉義市拚觀光、拚經濟的軟實力，開箱照也特別安排小彩蛋，歡迎大家來尋找美食藏在哪個角落？

(中時 )