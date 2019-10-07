環保署7月1日禁用內用的一次性吸管後，許多人改以撕開封膜、直接就口飲用，但目前食藥署仍未針對就口處的油墨有相關規範，消保處考量市售飲料杯杯身多印刷鮮豔，建議食藥署應請包裝業者減少在就口處印製油墨。

據了解，目前法國與德國已針對陶瓷杯在就口處部分有重金屬相關規範，而大陸則針對紙杯的就口處規訂一定範圍內不得油墨印製。

消保處此次共採樣30件，包括22個飲料杯、4個杯蓋、4個封口膜，依據衛生福利部發布「食品器具容器包裝衛生標準」進行包括材質檢驗、溶出試驗等試驗，在法定衛生標準全數合格。

消保官陳瑾儀表示，雖然此次針對30件飲料杯、封口膜、杯蓋進行品質檢測，結果全部合格，但僅針對衛福部有規範的材質試驗與溶出試驗，並未針對就口處油墨檢測，建議食藥署應設置相關規範。

行政院消保處呼籲，業者應落實食品安全衛生管理法、商品標示法等相關規定，避免消費者使用不當，同時也提醒消費者在選購飲品容器包裝時應觀察其標示材質及耐熱溫度，飲料杯就口處倘有印製油墨，建議消費者飲用時應避開，以維護自身健康。

(中時 )