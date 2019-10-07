網友在爆社PO文指稱一中商圈出現偷拍之男。（翻攝自爆料公社二社）

台中一中商圈有『攝狼』出沒嗎？一家服飾店店主6日在爆料公社PO網指稱發現一30歲男子行為有異，跟隨他一陣子後發現男子在腳上綁針孔攝影機拍女子裙下風光，這名正義之士也立即報警，並PO網呼籲民眾到一中商圈逛街要多注意。

台中市二分局育才派出所指出，警方獲報立即到場將該名30歲陳姓男子帶回警局，但警察在男子身上找不到攝影機，手機也查不到猥褻影像，但警方深信報案者所指，因男子涉及的是妨礙秘密罪為告訴乃論，需被害人出面指控

，即可移請檢方依法提出告訴，二分局育才派出所呼籲被害人出面，設法將該男子移送。

臉書社團爆料公社有網友PO網指稱逛街時發現一男生怪怪的，經同行男伴發現其腳上好像有綁針孔攝影機，立即向警方報案，警方到場發現該男子上個月才犯案，結果沒證據無法定罪；這次警方到場，男子馬上將記憶卡折斷，不知能不能查到證據。

對於網友PO文，育才派出所副所長呂弘智澄清，該男子與上個月民眾報案疑似「攝狠」非同一人，警方到場沒有發現其身上有針孔攝影機，也未發現猥褻影像，但為慎重處理，鑑於偷拍為妨礙秘密罪屬告訴乃論，呼籲被害人出面，盼能順利將該男子移送法辦。

(中時 )