南投市天香小吃部已經有30多年歷史，第2代老闆藍金生將薏仁熬煮軟爛後，再用果汁機攪碎添加在湯裡燉煮，乳白色的湯頭濃郁香醇，口齒留香，為了掌控食物的品質，每天限量50碗，因此，總是供不應求。
藍金生從父親手上接下小吃部已有17年，他發現許多客人吃四神湯時，只吃豬小腸和喝湯，其他的芡實、蓮子和山藥都留下來，非常可惜，因此，他將薏仁則攪碎加入湯底，果然大受歡迎，由於帶著淡淡的乳香味，有些客人甚至會問四神湯裡是不是加了牛奶？
一般市售四神湯，使用的山藥多數是從中藥店採購的山藥乾，但是南投縣名間鄉就是全國最大的山藥產地，因此，藍金生選用每台斤市價要6、70元的新鮮頂級山藥，得天獨厚的在地優質農特產，讓四神湯的口味更上一層。
藍金生說，四神湯如果當天沒有賣完，就必須整鍋倒掉，薏仁吸滿湯汁後，也會不斷膨脹，不能再留，因此每天限量50碗，賣完為止，沒有吃到，下回請早，多年來，客人也都習慣了。
店名：天香小吃部
地址：南投縣南投市民族路71號
電話：（049）2206698
營業時間：上午11點到晚上7點30分（周日公休）
售價：四神湯每碗30元
(中時 )
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