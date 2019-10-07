二信高中「隱型口罩」於德國紐倫堡國際發明展榮獲金牌，學生代表郭耘安現場向教育部次長劉孟奇解說。（二信高中提供）

教育部次長劉孟奇親自接見國際發明展金牌學生代表，二信高中獲邀參加。（二信高中提供）

教育部為嘉勉學生創新發明與創意設計的優異表現，在國立台北科技大學國際會議廳，由政務次長劉孟奇接見去年與今年在國際發明展獲得金牌的學生代表，基隆二信高中郭耘安及余雅雯2位學生也獲邀代表參加此項盛會。

二信高中「隱型口罩」於德國紐倫堡國際發明展獲金牌，它具體積小、過濾效果佳，並可重複清洗使用，代表接見學生為郭耘安；另一件作品為「多功能手杖」，於俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展獲金牌，有感於邁入老年化社會，在手杖上增加照地燈、緊急求救扭、GPS定位系統，並利用物聯網傳送定位資料給人，增加銀髪族族群的安全，代表學生為余雅雯。

二信高中在國際發明展表現相當出色，每年都會組隊參賽，至目前已累計70金47銀26銅，目前不僅在校內往下紮根到國中部，也攜手基隆市各國中小，希望透過該校這項佳績，帶動全市國中小從小培養孩子的創新發明與創意設計能力，期待教育部能看見基隆市創新發明教育的亮點，鼓勵產官學合作，將學生的創新發明及創意設計作品商品化，激勵學生更大的學習成就及創新動機。

這次獲接見的金牌代表，包括烏克蘭、波蘭、德國紐倫堡、克羅埃西亞、韓國首爾、俄羅斯莫斯科阿基米德、瑞士日內瓦、馬來西亞及羅馬尼西等地的9項國際發明展，這2年台灣總計有514件優秀作品獲獎，本次金牌代表有74位參加，劉孟奇親臨肯定同學們為國爭光，並期望激勵更多學生「讓想像落地-實踐動手實作」，用發明創新提升人類生活品質，促進社會進步。

(中時 )