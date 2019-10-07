【全室舒適循環 四季皆宜使用的天花板循環扇】

過去許多人對循環扇的印象，停留在可以促進冷氣房達到快速降溫及全室循環的一個配角，但從今年夏天開始，透過台灣威力的努力行銷，才發現循環扇只要裝對位置，原來可以從配角變成主角！台灣威力是全球「天花板循環扇」的龍頭品牌，這個堅持全機MIT的品牌大大改寫了循環扇的使用價值，除了安裝在天花板外，最棒的位置就是直接安裝在「冷氣出風口」上，它擁有獨家專利的「防潮風管接頭」不但可以保護馬達、也能更快速地將冷氣以自然風的形式舒適地傳送出來。

會議空間也可以使用台灣威力循環扇。

【第五代旗艦機正式登場 使用壽命長、CP值超高】

對於產品品質向來高標準的台灣威力，今年推出「第五代循環扇」不但零件升級、使用壽命更加延長，整體CP值更上層樓！也因為對品質有信心，幾乎可以說是一台很難用壞的循環扇，才敢領先同業打出「五年全機保固」的售後服務！台灣威力循環扇堅持MIT台灣製造，使用全新ABS塑料，標榜用久也不變黃、不褪色，更不會有扇葉斷裂問題。另外馬達採用台達電製作的直流無刷馬達，能夠做到15段式的風速，滿足不同的使用需求。在後續清潔保養上，也是非常輕鬆簡單可上手。免工具螺絲設計，簡單取下四個角落的螺絲後、拉開安全保護卡榫、打開下蓋就可以整個拿去沖洗，如果想要把扇葉拿下來洗也是輕鬆旋轉母蓋即可，三分鐘就可以搞定全機清洗，真的超好入手！

台灣威力今年推出「第五代循環扇」不但零件升級、使用壽命更加延長，整體CP值更上層樓！

【讓頭家輕鬆全面換新 五年保固業界唯一】

一年四季皆適用的天花板循環扇，特別適合在辦公室安裝，能夠一次解決辦公室空調經年累月傳統出風口冷熱不均的困擾，讓員工在舒適的空調環境裡工作，增加工作效率、保持愉快心情。也因為如此，台灣威力特別體貼企業頭家們，推出秋季購機方案優惠９折，趁換機月大大省下公司設備成本費用。有許多企業都全面更換台灣威力循環扇，不僅節能舒適又省錢！頭家老闆大讚：早點認識台灣威力、早點換！

(中時電子報)