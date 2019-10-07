前股票上市的「台一國際」公司，因大陸子公司投資金屬期貨虧損1億人民幣，作假帳掩飾虧損，美化帳面，並以定存單向銀行融資還債，且以虛設公司假買賣，一再以預付款名目彌補虧損，造成公司損失20多億，2016年因財報問題，導致公司下市。台北地檢署今依違反證交法財報不實、非常規交易罪嫌起訴前台一董事長許守信、董事許守德兄弟及前任後財務、會計主管共6人。

檢調調查，台一國際因2004、2005年間大陸子公司投資金屬期貨，虧損逾1億人民幣，2005年至2006年間，因香港子公司在香港掛牌上市，為了掩飾期貨投資損失，美化帳面，未將投資損失部分入帳。

另台一公司自2005年、2006年起至2014年間，持績未將大陸投資期貨虧損入帳外，還以定存單向銀行融資，融資款項用於彌補先前大陸投資的虧損，也未將融資部分列入帳目。

此外，台一公司在2009、2010年間，找公司員工在海外虛設多家子公司，進行假交易，一再以子公司之間的預付款、應收帳款等不實名義美化帳面，款項則作為彌補先前虧損之用，總計累積虧損20多億元。

2016年台一公司簽證會計師，因拒絕在年度財報上簽名，公司無法如期申報財報，全案終於爆發。檢調2017年3月底搜索、約談台一董事長許守信、董事許守德兄弟等人，訊後以2人涉犯證券交易法等罪，諭令2人各以200萬元、100萬元交保並限制出境。

(中時 )