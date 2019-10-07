一名網友臉書上抱怨，去超市時看見飼主把狗狗放在購物籃裡，他看到後忍不住直呼，「真的覺得母湯！會去全Ｘ就是買魚買肉買菜的，你狗狗放公用購物籃內...請有養寵物的要自律一下」，不料，竟有其他網友加碼表示，「我還看過哈士奇坐在購物車裡」。

原PO在臉書社團《新竹爆料公社》提到，自己去超市看到有人把狗狗放在公用購物籃裡，真的覺得很母湯！將狗放在公用購物籃內，下個客人是要怎麼放魚放肉放菜…，其實很多賣場都有這個問題，他補充，「我知道你家寶貝很乾淨，但…那是你家寶貝，不是大家的…」。

文章一出，引來眾多網友的討論，很多人都認為這行為十分不妥，有網友也貼出截圖提到，「全聯是禁止寵物的」、「我曾經跟一個阿姨因此起口角，對方卻大聲咆哮說狗放籃子裡哪裡得罪人了」、「要尊重別人」，有人更加碼爆料，「看過帶哈士奇去某家居用品店，哈士奇竟然坐在購物車內…」。

網友看不下去發文抱怨。（摘自臉書社團《新竹爆料公社》）

(中時電子報)