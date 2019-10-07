國民黨總統參選人韓國瑜民調持續下滑，前民進黨立委沈富雄感嘆表示，香港的「反送中」運動使國民黨及韓國瑜進退失據，在今天台灣的統獨光譜中，不管是中位數，還是平均值，國民黨的反應顯得軟弱而且背離主流民意。

沈富雄今在臉書以「由香港『反送中』運動想到老蔣的文膽」為題，發文表示，小時候，老蔣總統三不五時會餵我們一些反共八股，其中一條「中華民國是大陸同胞追求自由民主的燈塔」，至今依然適用，而且比藍、綠兩黨的論述高明。

沈富雄再表示，香港的「反送中」運動使國民黨及韓國瑜進退失據，在今天台灣的統獨光譜中，不管是中位數，還是平均值，國民黨的反應顯得軟弱而且背離主流民意。讓他想起當年老蔣先生的「燈塔論」，相對貼切而有力。

深富雄指出，近廿年來，廣大的中國人民在衣、食、住、行等物質享受上有長足的進步，但在內心的深處，人性不可磨滅地存在一種渴望，像李安少年Pi的老虎對森林的嚮往，一有機會勇往直前，再不回頭，那盞心燈，永遠在那裡，有時連生命及愛情皆可全抛。

對於那盞心燈，沈富雄感嘆表示，「台灣如果淪為一制，這盞燈就油盡燈枯，滅了！台灣如果屈服於兩制，這盞燈就在風中搖曳，忽明忽滅。有朝一日，如果今日台灣，明日中國，則一室通明，燈仍在那裡，但如同空氣，不覺其存在。」。

文末，沈富雄直言，與習近平總書記論統獨，你辯不過他，提醒他大陸13億人口心中的這一盞燈，他就會掉頭而去不跟你談了，「我不得不佩服當年老蔣手下文膽們的智慧」。

(中時電子報)